Papa pede, em mensagem de Natal, paz aos que sofrem com conflitos

CB Correio Braziliense

(foto: Andres Solaro/AFP)

A mensagem do papa Francisco, após o Angelus no palácio pontifício na Praça de São Pedro, foi voltada a um pedido de paz, especialmente para os povos que sofrem com conflitos. O pontífice pede que sejam libertados os religiosos e fiéis sequestrados.O Santo Padre também pediu aos fiéis que, nestas horas que precedem o Natal, se recolham em silêncio e em oração pelo Nascimento para "adorar no coração do mistério o verdadeiro Natal, o de Jesus que se aproxima de nós com amor, humildade e ternura". "Lembrai-vos também de rezar por mim", pediu Francisco.A celebração na Basílica de São Pedro, a Missa do Galo, será celebrada hoje pelo papa, a quinta do seu pontificado. No Twitter, a mensagem de Francisco também faz um agradecimento: "Contemplando o Menino Jesus, amor humilde e infinito, digamos a Ele simplesmente: Obrigado, porque você fez tudo isso por mim!". A mensagem tinha, até o início da tarde de hoje, cerca de 4,8 mil curtidas.