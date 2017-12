Mortes causadas por tempestade nas Filipinas atingem 120

Filipinas, 23/12/2017, 23 - As mortes causadas por uma tempestade tropical nas Filipinas já somam 120, ao passo que 160 pessoas estão desaparecidas, disseram autoridades.



Romina Marasigan, da agência governamental de resposta a desastres, disse que as províncias de Lanao del Norte e Lanao del Sur, e a península Zamboanga foram as áreas mais atingidas. Segundo Marasigan, autoridades estão obtendo mais detalhes para confirmar o número de mortos.



(Associated Press)