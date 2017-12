Presos, ex-presidente do Peru e esposa passam Natal com filhos

Em prisão preventiva de 18 meses acusados de terem recebido propina da empreiteira Odebrecht, o ex-presidente Ollanta Humala e sua mulher, Nadine Heredia, vão passar o Natal com os três filhos - informou o presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, neste sábado (23).

"O ex-presidente Ollanta Humala e sua mulher, Nadine Heredia, passarão o Natal e o aniversário do pequeno Samin (6 anos) com seus filhos", tuitou Kuczynski.

O anúncio foi feito depois de Wilfredo Pedraza, advogado de Humala, ter declarado ontem à imprensa que o Instituto Nacional Penitenciário (Inpe) havia rejeitado o pedido do ex-casal presidencial para passar o Natal com seus três filhos no presídio Barbadillo, onde o ex-presidente (2011-2016) está recluso.

Depois da decisão de Kuczynski, o Inpe informou que o presídio de Chorrillos autorizou a visita mista especial solicitada por Nadine Heredia para 25 de dezembro e que dela participarão seus filhos e familiares diretos.