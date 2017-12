Israelenses pedem renúncia do primeiro-ministro

Jerusalém, 23/12/2017, 23 - Milhares de israelenses estão reunidos nas ruas de Tel Aviv pedindo a renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, diante de alegações de corrupção.



A polícia israelense disse que milhares de pessoas participaram do protesto, enquanto várias centenas de outras participaram de uma manifestação anticorrupção de direita em Jerusalém, que contou com discursos do ex-ministro da Defesa, Moshe Yaalon.



A polícia interrogou Netanyahu ao menos sete vezes, investigando duas alegações de corrupção em torno do líder israelense. A suspeita é de que ele esteja envolvido em suborno, fraude e violação de confiança. Netanyahu negou qualquer irregularidade.



(Associated Press)