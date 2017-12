Mariah Carey volta à festa de fim de ano na Times Square

A diva do pop Mariah Carey confirmou que voltará a cantar na festa da virada na Times Square, em Nova York, para receber 2018, um ano depois de ter sido humilhada por problemas técnicos no evento transmitido pela televisão.

"Todos podemos estar de acordo em que o ano passado não foi exatamente como planejamos e estamos encantados de avançar juntos para dar aos Estados Unidos uma incrível noite de música e de celebração", disse Mariah, em declaração conjunta divulgada na sexta-feira (22), com a Dick Clark Productions, empresa que dirige o espetáculo.

No ano passado, o sistema de microfones começou a funcionar mal, quando Carey cantou as primeiras notas da música de Ano Novo "Auld Lang Syne".

Visivelmente alterada, a cantora disse que iria embora, mas acabou ficando, enquanto suas dançarinas continuavam no palco. Os produtores tiveram de pôr um "playback".

Sem muito entusiasmo, ela cantou seu sucesso "Emotions", o qual seria o clímax do show para as multidão que esperou por horas no frio da Times Square.

Mariah Carey foi uma das artistas mais vendidas da década de 1990 e desenvolveu uma estreita associação com a época das festas de fim de ano por seu sucesso "All I want for Christmas is you".

A festa Times Square também contará com a presença do cantor pop Nick Jonas e da ex-vocalista do Fifth Harmony Camila Cabello. Sua estreia na carreira solo é um dos lançamentos mais esperados do início de 2018.