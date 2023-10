Especialista explica infrações cometidas em perseguição na BR-381; entenda

432

A perseguição de um carro a uma carreta, registrada em vídeo que circula nas redes sociais, pode render até a suspensão do direito de dirigir do motorista do automóvel. De acordo com um especialista em trânsito, o condutor do carro cometeu duas infrações gravíssimas.





O incidente entre os veículos aconteceu na BR-381 , nessa sexta-feira (20/10) em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).





Nas imagens, é possível ver o motorista do carro atravessando a marginal da rodovia pela contramão e parando atravessado na pista para fechar o caminhão antes de uma rotatória. O caminhoneiro tenta desviar, e acaba batendo na traseira do veículo.





Mesmo tendo o carro atingido, o motorista retoma a perseguição. Os dois veículos saem de uma via marginal e entram na pista principal da BR-381. O carro volta a ficar na frente do caminhão e reduz a velocidade, tentando obrigar o caminhoneiro a parar, mas a carreta segue em frente e empurra o carro até ele rodar e sair do caminho. No choque dos dois veículos, o motorista do automóvel mantém o pé no freio, o carro 'canta' pneu e a fumaça da borracha queimada na frenagem sobe.

Motorista do carro tentou fechar o caminhão antes de uma rotatória (foto: Reprodução)





Segundo o especialista em trânsito, Agmar Bento, o motorista do carro cometeu duas infrações de trânsito:





Dirigir na contramão: infração gravíssima com pena de 7 pontos e multa

Dirigir colocando em risco a vida de outras pessoas, ameaçando as pessoas: infração gravíssima com pena de multa e suspensão do direito de dirigir





Já o motorista do caminhão cometeu a infração ao falar ao celular. Mas, de acordo com Bento, ele não seria passível de sanção, pois no Brasil não é permitido aplicar multa usando imagens feitas por terceiros. No caso, a mulher do caminhoneiro é que filmava toda a ação.





O especialista explica ainda que no caso da colisão, o motorista do caminhão não pode ser considerado culpado, já que o condutor do automóvel provocou intencionalmente o acidente.





"Na primeira colisão, o motorista do caminhão tentou desviar. Na segunda, mesmo que o motorista do caminhão freasse seria impossível não colidir."





Ultrapassagem e estresse





Bento ressalta que o trânsito é um ambiente que gera muito estresse. "É provável que o motorista do carro de passeio estivesse em uma situação de estresse, ansiedade ou outra comorbidade que pode ter o levado a uma crise e ele perdeu o controle de suas ações."





O caminhoneiro procurou uma base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registrar uma ocorrência. Aos agentes, ele disse que a discussão começou porque o motorista do carro não gostou de uma ultrapassagem feita na rodovia.





Os agentes da PRF procuraram o carro, mas ele ainda não foi encontrado.