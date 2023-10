Bombeiros confirmam morte de um operário em desmoronamento

Uma pessoa morreu, dois estão soterrados e dois operários foram resgatados com vida. Este o primeiro balanço do Corpo de Bombeiros que atuam no soterramento de uma obra de construção de um Supermercado na Rua Jornalista Djalma Andrade, no Bairro Belvedere, zona sul de Belo Horizonte.

O desmoronamento de parte do terreno ocorreu por volta de 8h. Os operários trabalhavam na parte estrutural do prédio, na parte de afundação, quando ocorreu o soterramento.

O local foi isolado para evitar que curiosos se aproximem. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também atua no local. A rua foi isolada, com o tráfego de veículos desviado.