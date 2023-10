Homem é agredido e morto com golpes de barra de ferro em Betim

432

Crime aconteceu no bairro Imbiruçu, em Beitm (foto: Reprodução/Google Maps) Um homem, de 23 anos, foi morto com golpes de barra de ferro na noite desse domingo (15) no bairro Imbiruçu, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo a Polícia Militar, a irmã da vítima recebeu uma ligação avisando que ele havia sido agredido dentro de casa. Ao chegar no local, encontrou o rapaz encostado no sofá e inconsciente.





Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis, mas não resistiu e morreu enquanto era atendido. Os médicos constataram que ele tinha um hematoma no tórax e hemorragia interna.





De acordo com a irmã da vítima, a atual companheira do rapaz foi quem fez a ligação e disse que ele havia sido agredido pelo seu ex-marido, que não aceitava a relação entre os dois.

Os militares fizeram um levantamento e encontraram um boletim de ocorrência feito pela mulher contra o suspeito do crime, por agressão, em abril deste ano.





A vítima é filho do chefe do tráfico do bairro Jardim Perla. O suspeito do crime fugiu e ainda não foi encontrado.