Adolescentes são presos por roubo de carro e ameaça de morte a bebê

432

PM flagrou o automóvel roubado sendo conduzido em alta velocidade na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, quando os adolescentes perderam o controle da direção e bateram em dois carros (foto: PMMG/Divulgação) Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) depois de roubarem o carro de uma mulher, de 31, e ameaçarem de morte o filho recém-nascido dela em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (2/10).

Um dos jovens teria ameaçado matar o recém-nascido caso a mãe não entregasse a chave do carro. Ainda conforme registro da PM, um dos adolescentes arremessou a cadeira bebê conforto em direção à mãe, que teve escoriações no joelho em decorrência da queda. Ela foi levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com fortes dores.

Durante as diligências de busca, os militares flagraram o automóvel roubado sendo conduzido em alta velocidade na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac. Os adolescentes perderam o controle da direção e bateram em dois carros, na altura do Bairro Jardim Alterosas.

A PM informou que o adolescente de 17 anos já possuía em seu desfavor um mandado de busca e apreensão. O crime, no entanto, não foi especificado. Ambos foram conduzidos à Central Estadual do Plantão Digital, em Betim.

Duas réplicas de arma de fogo foram localizadas em baixo do banco do passageiro do carro roubado. A faca utilizada no crime não foi encontrada.