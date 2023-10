Vítima de estelionato leva prejuízo de mais de R$ 13 mil em leilão online

432

Morador de Araçatuba, em São Paulo, Fidelis Antônio de Souza, de 57 anos, foi vítima de um golpe, por meio de um leilão online, em que ele arrematou uma moto por R$12.400,00. Além do valor pago pela Yamaha MT 03, ele pagou uma taxa de 5% ao leiloeiro, somando R$13.020,00.









De acordo com a vítima, no local havia mais pessoas que sofreram um golpe pelo mesmo site. “Quando fui à Itaúna, tinha mais gente lá que também foi enganada”, lembra. Além do prejuízo gerado pela compra, ele ainda gastou R$1.000 com as passagens de ida e volta até o pátio.





Ao cobrar a negociante, solicitando um documento que permitiria a retirada da moto, a empresa do leilão solicitou mais R$2.890,00 de taxa. O site MGL Leilões tem selo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e diz ser homologado pelo órgão.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o TJMG e aguarda resposta. Quanto ao MGL Leilões, a reportagem não conseguiu contato pelos números indicados no site.