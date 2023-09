Bebê de 8 meses se afoga em balde

432

Rua do Bairro Alterosa onde ocorreu a tragédia com o bebê (foto: Luiz Ribeiro/D.A Press)

As tragédias que resultam em mortes por afogamento normalmente costumam ser relacionadas a lugares e situações que evidenciam grandes volumes de água. Ontem, porém, em Montes Claros, no Norte de Minas, um bebê de 8 meses se afogou dentro de um balde de água e morreu.

De acordo com testemunhas, o bebê, do sexo masculino, engatinhava e caiu dentro de um balde que estava em um quarto. O balde d'água teria sido colocado dentro do quarto para amenizar o forte calor na cidade-polo do Norte de Minas, onde, nos últimos dias, a temperatura máxima girou em torno de 39°C.

A tragédia aconteceu por volta das 11h, no Bairro Alterosa, Região do Bairro Maracanã, área populosa da cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) informou que foi acionado para prestar atendimento a uma criança de oito meses com “suspeita de afogamento em balde de água”.

“A informação inicial é de que o garoto, ao tentar engatinhar pela casa, acabou caindo dentro de um balde com água que estava ao lado de uma cama, onde o pai dormia”, informou o Samu.

Quando a equipe de socorristas chegou ao local, a vítima já estava sendo reanimada em um bar por um bombeiro militar, que é vizinho da família e estava de folga, segundo apurou a reportagem.

Ainda conforme o Samu, rapidamente os socorristas assumiram o paciente e deram continuidades às manobras de ressuscitação cardiopulmonar. A equipe médica do serviço de atendimento móvel de urgência intubou o bebê e deu continuidade aos trabalhos de reanimação, levando a vítima para a Santa Casa de Montes Claros. Mas, às 12h29, o menino morreu no hospital.

Na tarde desta quinta-feira, a reportagem do Estado de Minas foi até a casa da família da criança no Bairro Alterosa. O clima no local era de total desespero e lamentação. “Ninguém aqui está em condições de falar alguma coisa”, informou uma das moradoras, tia da criança afogada.

A mãe teria saído para trabalhar, deixando o filho em companhia do pai e de outras pessoas da família.