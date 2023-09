chuvas chegam fortes no rastro da fervura

432





Em São Romão, recordista de calor em Minas, choveu forte no início da noite (foto: Redes sociais/Reprodução)

A onda de calor seguiu firme ontem em Minas Gerais e, em algumas regiões, houve formação de chuvas. Se o calorão provoca incômodos e até problemas de saúde, as precipitações, que atingiram cidades das regiões Sul, Triângulo e até da recordista de calor, São Romão, no Norte de Minas, já chegaram acompanhadas de estragos.





Depois de registrar temperatura de 43,5°C na terça-feira, recorde do estado no ano, e de 42,8°C ontem, São Romão viu a chuva chegar no início da noite de ontem. As precipitações duraram cerca de uma hora e faltou energia na cidade. A “louca no clima” foi verificada ainda em Campina Verde, no Triângulo, onde, no mesmo dia foi marcada a máxima de 38,5°C e ocorreu uma chuva forte, de 21,8 milímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





“O que ocorreu foi que, após uma onda com temperatura extremamente elevada, áreas de instabilidade atmosféricas associadas ao avanço de uma frente fria pelo Sudeste do Brasil provocou chuva forte”, explicou o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet em Belo Horizonte. “Essa variação nas condições do tempo é normal, tendo em vista que o estado de Minas Gerais tem uma grande extensão territorial e variações climáticas”, completou Azevedo.





As chuvas também foram verificadas no Sul de Minas. Um temporal com ventos fortes atingiu a cidade de Conceição dos Ouros, ainda na manhã de ontem. A chuva começou por volta das 7h. Segundo a Defesa Civil local, foram 15 minutos de tempestade com ventos de até 70km/h. Ademir Vilas Boas, coordenador da Defesa Civil, informou que choveu aproximadamente 10mm nesse período, mas foi o suficiente para causar estragos pelo município.





A estrutura de uma quadra que estava em construção no Bairro Santa Efigênia desabou. Pessoas trabalhavam no local no momento da chuva; elas recolhiam materiais da obra e estavam em um caminhão, quando a estrutura desabou. Os três homens ficaram presos no veículo até que a chuva passasse.

Estragos também foram registrados na Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho, que fica na Bueno de Paiva, no Centro. Parte da parede da escola foi abaixo. Dentro das salas de aula, forros se desprenderam. De acordo com a prefeitura, houve danos em cerca de 40 casas; muitas delas ficaram destelhadas. Árvores caíram nas zonas urbana e rural; dois ipês foram ao chão na praça central. Equipes da prefeitura e da Defesa Civil atuavam ontem no município para ajudar as famílias atingidas. Não há informações de desabrigados e desalojados. Ninguém ficou ferido devido ao temporal.





Em Lavras, também no Sul do estado, uma chuva forte acompanhada de rajadas de vento provocou queda de árvores em praças e vias públicas. De acordo com a Defesa Civil Municipal, alguns espécimes atingiram redes elétricas, de telefone e também veículos que estavam nas ruas. A chuva, que durou em torno de 20 minutos, se concentrou na zona norte da cidade. Além da Defesa Civil, equipes das secretarias de Obras, de Meio Ambiente e de Trânsito, do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela energia elétrica foram acionadas para restabelecer os serviços essenciais. Até o início na noite não havia relatos de pessoas desalojadas ou desabrigadas, apesar de danos materiais e alguns destelhamentos. Ninguém ficou ferido.





Em Varginha, na mesma região, também houve precipitações. As chuvas derrubaram alguns muros, mas ninguém ficou ferido, desabrigado ou desalojado, informou a prefeitura.





* Magson Gomes, especial para o EM