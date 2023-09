Onda de calor provoca suspensão de aulas

432









A onda do calor que assola todo o estado afeta também a educação no Norte de Minas. Ontem, em duas das principais cidades da região – Januária, de 65,13 mil habitantes, e Janaúba, onde vivem 70,7 mil pessoas – houve suspensão das aulas nas escolas públicas, por causa das altas temperaturas, decisão que atingiu alunos do ensino fundamental e médio, assim como dos cursos superiores. A suspensão das aulas por causa da “fervura” também foi anunciada em Bonito de Minas, município de 10, mil habitantes próximo a Januária. A mesma medida foi adotada em cursos superiores em Unaí, no Noroeste do estado. Ontem quatro localidades norte-mineiras estiveram entre as líderes do calor no estado: São Romão (42,8°C); Salinas (40,9°C); Mocambinho, distrito de Jaíba (40°,8°C); e Januária (40,5°C), mesma marca de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha.





Mesmo no topo das temperaturas no estado e no país, a marca de ontem de São Romão, município de 10,31 mil moradores, representou um leve recuo em relação ao dia anterior, quando os termômetros foram a , 43,5°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No início da noite de ontem, choveu forte na cidade.





Em Januária, situada às margens do Rio São Francisco, a Prefeitura de Januária informou que, “preocupada com a saúde e bem-estar dos alunos dos profissionais da educação” e “considerando a grande calor que está atingindo a cidade”, suspendeu as aulas nas escolas da rede municipal no turno vespertino até sexta-feira. Informou ainda que as aulas serão repostas posteriormente.





De acordo com o secretário municipal de Educação de Januária, Rafael Juliano Alkmin, a suspensão das aulas no período da tarde, quando as temperaturas ficam mais elevadas, atinge cerca de 2 mil alunos de 63 escolas da rede municipal, situadas na sede e na área rural, desde as séries iniciais até o ensino médio.





O secretário disse que o forte calor tem provocado mal-estar e problemas de saúde nos estabelecimentos de ensino. “Tivemos relatos de diretores de escolas que alguns alunos e até mesmo servidores estavam passando mal, principalmente na parte da tarde, quando a temperatura se eleva ainda mais”, explicou.





“Por mais que orientemos sobre o comportamento dentro da escola por conta do calor e mesmo contando com ar-condicionado e climatizadores em diversas escolas, não estava sendo suficiente”, afirmou Rafael Juliano. Ele lembrou ainda que a maioria das escolas da rede municipal de Januária funciona no turno vespertino.





De acordo com Rafael Juliano, a Secretaria Municipal de Educação de Januária encaminhou uma lista aos pais com uma série de medidas que devem adotar para garantir o bem-estar dos filhos e a boa saúde diante da forte onda de calor, como evitar a exposição direta ao sol, especialmente no horário entre as as 10h e as 16h, e usar bonés, roupas leves e óculos escuros. Na lista de orientações consta ainda o uso de toalhas, umidificadores de ar ou mesmo baldes com água para manter os ambientes úmidos.





A Secretaria Municipal de Bonito de Minas (distante 46 quilômetros de Januária) adotou medida semelhante, suspendendo as aulas na rede municipal no turno vespertino hoje e na sexta-feira, devido às “altas temperaturas recorrentes na cidade” e ao “aumento excessivo do calor” nesta semana.





Também a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (UFVJM) anunciou ontem a suspensão das aulas no restante da semana no período vespertino nos seus cursos nos câmpus de Janaúba (Norte de Minas) e Unaí (Noroeste do estado). Segundo o diretor de Graduação, professor Douglas Sather, a medida foi tomada “em virtude das adversidades climáticas”.





“Como alternativa, estão sendo buscadas soluções para a reposição das aulas ou a realização de atividades complementares nas próximas semanas. É importante destacar que as atividades que não podem ser realizadas no momento serão reagendadas pelos professores da instituição, garantindo assim o cumprimento do conteúdo programático”, explicou o pró-reitor.





Em Janaúba, a UFVJM conta com cerca de 350 alunos matriculados nos cursos de graduação de Engenharia de Materiais, Ciência e Tecnologia, Engenharia de Minas e Engenharia Física. A instituição mantém em Unaí os cursos de Agronomia, Ciências Agrária, Engenharia Agrícola e Ambiental, Medicina Veterinária e Zootecnia.





O meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, explicou que, ontem, o clima quente e seco prevaleceu no Norte, Leste Noroeste e nos vales dos Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce. Mas, nas outras regiões mineiras, a onda de calor foi acompanhada por uma mudança no céu, com chuvas isoladas em alguns locais. “As chuvas decorrem do aumento da umidade, que foi verificado e acabou provocando pancadas de chuvas.”