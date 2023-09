EM BH, UM REFRESCO NAS TEMPERATURAS

432









Depois das altas temperaturas em Minas Gerais, lentamente a onda de calor começa a perder força no estado. Em Belo Horizonte, a máxima registrada ontem foi de 33,5°C na estação Pampulha, entre 15h e 16h, segundo dados da Defesa Civil.





Hoje os termômetros não devem passar dos 32°C, com mínima prevista de 20°C e umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde. A estimativa é a mesma para as cidades da Região Metropolitana. Em outras localidades do estado pode até chover granizo.





A trégua no calorão na capital fica um pouco mais acentuada amanhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas vão oscilar entre 17°C e 28°C. A meteorologia aponta ainda a possibilidade de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas no decorrer do dia.





O meteorologista Ruibran dos Reis explica que a queda das máximas em boa parte do estado é explicada por uma frente fria vinda do Sul e que passa chega ao litoral do Rio de Janeiro. Com isso, essa massa de ar estacionada em Minas Gerais deverá organizar nuvens de chuva no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata e nas regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sul do estado hoje.





“No Norte e Noroeste, as temperaturas vão variar entre 22°C e 41°C e pode haver pancadas de chuva isoladas à tarde. Na Zona da Mata e nas regiões Central e Sul há possibilidade de raios, rajadas de vento e granizo”, explica.





Ruibran também destaca que a média da temperatura máxima no estado fica em torno de 30°C nesta quinta. No entanto, Fora desse padrão estão os municípios do Norte de Minas, que devem marcar entre 22°C e 41°C. No Vale do Jequitinhonha, a faixa de oscilação é praticamente a mesma: 22°C a 40°C.





Em destaque nas altas temperaturas está o município de São Romão, na Região Norte de Minas, que registrou na última terça-feira (26/9) 43,5°C, levando o título de cidade mais quente do Brasil pelo segundo dia consecutivo, já que na segunda havia marcado 43°C. Nesta quinta, o pico de temperatura pode registrar uma queda discreta para 42°C.





VENDAS DE AR-CONDICIONADO DISPARAM





A onda de calor que atinge Belo Horizonte e grande parte do Brasil desde a semana passada fez a venda de aparelhos de ar-condicionado disparar na capital mineira. Segundo a Fast Shop, loja de eletroeletrônicos, nas três primeiras semanas de setembro houve alta de 51% nas vendas de climatizadores de ar em BH, contabilizando compras em lojas físicas e no e-commerce. A rede afirma que está reforçando os estoques de aparelhos de ar-condicionado, ventiladores e umidificadores de ar em seus 11 centros de distribuição e em mais de 80 lojas em todo o país. “Estamos nos preparando para um aumento ainda maior na procura por itens que aplaquem o calor, garantindo variedade de produtos e os melhores prazos de entrega, além de serviços como a instalação de aparelhos”, diz Eduardo Salem, diretor de marketing e canais digitais.