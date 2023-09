INCIDENTE EVACUA FRIGORÍFICO

432

O frigorífico do grupo Minerva Foods, em Janaúba, no Norte de Minas, foi evacuado na manhã de ontem devido a um vazamento de amônia. As causas do incidente não foram divulgadas. Por nota, o Samu informou que quatro pessoas foram levadas ao Hospital Regional de Janaúba pelos seus socorristas com suspeita de intoxicação. Entre elas, uma grávida de 33 anos. A empresa disse que o vazamento “foi de pequena proporção e controlado”. Afirmou ainda que a “operação foi rapidamente evacuada” e que realizará “os procedimentos de limpeza e vistoria técnica para apuração do ocorrido”.





UBERLÂNDIA





BAIRROS SEM ÁGUA HÁ SEIS DIAS





Depois de seis dias sem fornecimento de água em vários bairros da Região Oeste de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o Ministério Público de Minas recomendou à prefeitura que reative o serviço das áreas afetadas. O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) aponta aumento de consumo como causa do problema. Pelo menos sete bairros relataram problemas no abastecimento desde a última sexta-feira (22/9). O Dmae explica que tem dificuldade em abastecer as residências na parte alta dos bairros.









BOCAIÚVA





MULHER IMPLORA EX PARA NÃO SER MORTA





Uma mulher de 42 anos foi morte pelo ex-namorado em Bocaiúva, no Norte de Minas, na última terça-feira (26/9). Aos policiais, o agressor confessou o crime, que teria acontecido após uma discussão envolvendo o ex-casal. Descontente, o homem sacou uma faca e foi para cima da ex-namorada. Segundo testemunhas, a mulher chegou a implorar para não ser agredida. “Não me mata porque te amo”, teria dito a vítima antes de ser esfaqueada. De acordo com a PM, a mulher foi atingida no peito e no braço. A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu a caminho do hospital. Após buscas, os policiais encontraram o ex-namorado, que alegou estar sob efeito de drogas. Ele foi preso em flagrante.