ARMEIRO É INDICIADO POR MORTE NO ANEL RODOVIÁRIO

432

CORPO DE CLÉBER FOI ENCONTRADO COM VÁRIAS PERFURAÇÕES PROVOCADAS POR ARMA DE FOGO NAS MARGENS DO ANEL RODOVIÁRIO (foto: @estev4m/esp.em)

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o crime do Anel Rodoviário, ocorrido na madrugada do último dia 25 de agosto, quando Cléber Augusto Esteves, de 38 anos, foi morto dentro do seu carro por um ex-amigo, o armeiro Ruy Gomes da Silva, de 48 anos.

O crime foi investigado pelo delegado Guilherme Catão, da Delegacia de Homicídios do Barreiro. Ele informou que o atirador teve a prisão convertida para preventiva e aguardará pelo julgamento preso. “O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público, que oferecerá a denúncia”.

Ruy será indiciado por homicídio qualificado, por dirigir embrigado e por porte ilegal de arma. Ao todo, pode pegar até 19 anos de reclusão. O armeiro, segundo a polícia, possuía passagens por lesão corporal, roubo e ameaça.

Entenda o caso





De acordo com a polícia, Ruy e Cléber estavam na boate com outras duas pessoas, consumiram um litro de whisky e Cléber teria ficado exaltado, criando confusão com clientes da mesa ao lado. Ruy teria começado a discutir com a vítima, que chamou a namorada para ir embora, mas ela se recusou. Ruy interviu e a discussão cresceu, levando os seguranças da casa noturna a expulsarem os dois.





Cléber não foi embora, permanecendo do lado de fora à espera de Ruy. Os dois voltaram a discutir e trocaram ameaças. Cléber, segundo a polícia, atirou uma pedra no carro de Ruy. Cada um entrou no seu veículo e foram embora. No entanto, segundo o delegado, continuaram enviando mensagens ofensivas pelo celular.





Os dois marcaram encontro no Anel Rodoviário. Chegando ao local, Cléber e Ruy trocaram novas ofensas, o armeiro sacou uma pistola 9 milímetros e atirou oito vezes, conforme relato do delegado, fugindo em seguida.

Na volta, o policial revela que Ruy desmontou a arma e jogou as peças pela janela.