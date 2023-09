Refresco que jorra da parede no Sagrada Família

432

Um dos pontos mais tradicionais da cidade ajuda no refresco do calor recordista para a população da Zona Leste de Belo Horizonte. A Bica da Petrolina, localizada no Bairro Sagrada Família, é reconhecida por matar a sede dos moradores há pelo menos 80 anos.

A bica mais famosa da cidade data de 1940, período em que se iniciou a urbanização do bairro. Anos depois, durante o governo do prefeito Márcio Lacerda, o entorno do cano de onde sai a água ganhou um mural da arquiteta Maria Beatriz Boncompagni de Castro, executado pelos mosaicistas Breno de Jesus dos Santos e Rubens Gomes de Souza.





Não se restringindo apenas ao período quente, a qualquer hora do dia e da noite há sempre

uma fila na bica. Durante todo o ano, é possível ver pessoas carregando galões e garrafas com litros da água que jorra da fonte. Alguns atribuem a fama da bica à gratuidade da água, enquanto outros acreditam em algo mais especial: a água é considerada milagrosa. Em entrevista ao Estado de Minas em 2015, ano em que a bica se tornou alternativa para a crise hídrica vivida em diversos outros pontos da cidade e do estado, a esteticista Sônia Santos chegou a afirmar ter curado uma “gastrite tremenda” apenas bebendo água da bica. Já o autônomo Lincoln Toledo contou que a água da bica curava até ressaca.





Milagrosa ou não, a água já foi considerada potável em análises realizadas pela Vigilância Sanitária. Entretanto, quem desejar que a qualidade da água de alguma bica seja verificada pode solicitar o serviço via 156, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice









REFORÇO DE MÉDICOS

NOS CENTROS DE SAÚDE









Vinte e cinco profissionais do Programa Mais Médicos, do Governo Federal, passam a integrar a equipe de funcionários dos centros de saúde da cidade. Os novos contratados estão sendo direcionados para unidades das nove regionais da capital, com o objetivo de recompor as equipes de Saúde da Família. Segundo a PBH, foram disponibilizadas 54 vagas e os médicos selecionados tiveram cinco dias para se apresentar. Para o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, a retomada do programa na cidade veio em um momento oportuno. “A chegada desses profissionais vai possibilitar a ampliação e abrangência dos nossos serviços na atenção básica, além de aumentar o vínculo da população com as nossas unidades









HOMEM ENCONTRADO

MORTO NO SILVEIRA









Um homem, supostamente morador na rua, foi encontrado morto na Avenida Cristiano Machado, altura do número 2201, no Bairro Silveira, Região Nordeste, nas proximidades de um supermercado. Ele teria levado várias facadas, segundo informações da Polícia Militar. A vítima foi encontrada por um grupo de trabalhadores do estabelecimento, que chegava para trabalhar. Estava junto da entrada de uma loja. Segundo uma testemunha, o homem era um dos muitos que passavam o dia na região, pedindo dinheiro e comida. Os policiais procuram por câmeras de segurança para tentar descobrir quem foi o autor das facadas.

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.09/10/2018)





SUSTO EM BERÇO

DE MATERNIDADE









Um berço na maternidade do Hospital Municipal Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão, Região Noroeste de Belo Horizonte, pegou fogo na madrugada de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h30. Durante a mobilização da equipe para o atendimento, uma pessoa no local conseguiu controlar o fogo com uso de extintores. Na maternidade, os militares verificaram que a situação estava realmente controlada e que não havia mais riscos. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o incidente aconteceu no momento em que um berço estava sendo preparado e aquecido para uso. Não foi registrado impacto no atendimento. Afirmou ainda que o equipamento foi retirado do espaço e encaminhado para receber os reparos necessários.