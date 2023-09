Homem é morto a tiros na frente da esposa em linha férrea de Sabará

432

Perícia constatou que vítima foi atingida por disparos de arma de fogo três vezes na cabeça e uma no ombro. O corpo foi removido pelo rabecão (foto: Reprodução)

Um homem, de 27 anos, foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (21/9), na linha férrea do bairro Nações Unidas, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a esposa e o primo da vítima ao lado do corpo. Em conversa com a mulher, ela relatou que o suspeito do crime é um homem conhecido como ‘Magrin’ e que o marido já brigou com ele em data passada.

Ainda segundo o relato dela, desde a primeira discussão, os dois ficam se provocando e fazendo ameaças mútuas sempre que se encontram na rua.

Na noite de ontem, o casal estava em um bar da região, bebendo, quando decidiram pegar um atalho até em casa pela linha férrea. Na altura de um viaduto, os dois foram surpreendidos pelo suspeito e um colega.

Segundo a mulher, Magrin disparou cinco vezes contra o marido e o outro suspeito apontou a arma para ela, dizendo que se ela não ficasse em silêncio, morreria também.

Depois do crime, os suspeitos fugiram em direção ao bairro Nossa Senhora de Fátima. O primo da vítima, que mora próximo ao local do crime, escutou os disparos e foi até a janela verificar o que estava acontecendo. Em conversa com a PM, ele contou que viu Magrin e o colega correndo pela linha férrea.

Ainda segundo o homem, Magrin é o dono da boca de fumo do bairro Nossa Senhora de Fátima. A polícia informou que Magrin tem passagens por receptação e consumo de drogas. O outro suspeito, também identificado, tem passagem por lesão corporal e agressão.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou três perfurações na cabeça da vítima e uma no ombro. O corpo foi removido pelo rabecão. Ainda segundo a PM, a vítima tem passagens por roubo, tráfico e consumo de drogas.

Até o momento, ninguém foi preso.