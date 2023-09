Depois do calor, os incêndios florestais

432

Em 2007, incêndio florestal atingiu a Mata da Mutuca, às margens da rodovia BR-040, em Nova Lima (foto: Cristina Horta/Estado de Minas)

A onda de calor que atinge o Brasil esta semana vai provocar elevação da temperatura em todas as regiões de Minas Gerais. Além do impacto para a saúde humana, o fenômeno pode aumentar o risco de incêndios florestais no estado.

O calor extremo cria condições propícias para o surgimento desse tipo de incêndio, o que representa uma ameaça aos ecossistemas e à fauna. De acordo com o gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Rodrigo Bueno Belo, as altas temperaturas representam um risco elevado para a propagação das chamas nas Unidades de Conservação (UCs).

O programa promove, ao longo do ano, capacitação de brigadistas, auxílio na elaboração e execução de planos de contingência para a prevenção e combate em áreas públicas e privadas, além de orientação às prefeituras para decretação de emergência, em caso de necessidade.

Segundo estimativa do IEF, cerca de 97% das queimadas são decorrentes de ação humana.

O Inmet emitiu nessa segunda-feira (18/9) um alerta de onda de calor para 118 cidades de Minas até domingo (24/9). A previsão é que algumas localidades cheguem ou ultrapassem a marca dos 40ºC. É o caso de duas cidades mineiras: São Romão, no Norte, e Campina Verde, no Triângulo.





Como fica o tempo?

Até sexta-feira (22/9), uma forte massa de ar seco e quente ganha força sobre Minas Gerais, com máximas superando os 31°C em todas as regiões do estado, segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge). Há também alerta para baixa umidade do ar, variando entre 30% e 20%, em 645 cidades do estado.

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) e a Defesa Civil do Brasil, orientam que, em caso de calor extremo, deve-se: evitar a exposição ao sol durante os horários de maior calor; beber água a cada duas horas; usar roupas leves; consumir alimentos leves, como frutas e verduras; entre outras.

As pessoas com maior risco de sofrer complicações ou morte durante uma onda de calor são crianças, idosos e pessoas com condições crônicas que requerem medicação diária.

Em relação aos incêndios florestais, moradores de áreas vulneráveis devem evitar atividades que possam causar faíscas, como queimadas não autorizadas, e denunciar qualquer comportamento suspeito às autoridades.

Temperaturas mínimas e máximas registradas nesta terça

RMBH - 15°C e 30°C

Noroeste - 16°C e 37°C

Norte - 15°C e 38°C

Jequitinhonha - 15°C e 37°C

Rio Doce/Mucuri - 15°C e 35°C

Zona da Mata - 14°C e 31°C

Sul de Minas - 12°C e 32°C

Triângulo Mineiro - 15°C e 40°C

Central - 16°C e 36°C

Oeste - 14°C e 35°C