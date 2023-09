Gestante e outras 3 pessoas ficam feridas em capotamento na MG-030

432

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na MG-010, no Bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, em frente à Cidade Administrativa. Entre as vítimas está uma grávida. Em decorrência do acidente, o trânsito na teve lentidão.









De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas ficaram presas às ferragens do veículo. O helicóptero da Corporação foi acionado. Três pessoas tiveram que ser encaminhadas ao Hospital Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão, mas estavam conscientes.

