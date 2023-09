Bailarina de 9 anos, moradora do Barreiro, concorre a vaga no Bolshoi

432

Nicolly Ramos Figueiredo, uma das seis selecionadas em Minas Gerais para concorrer a uma bolsa na Escola Bolshoi (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press) A bailarina Nicolly, de 9 anos, moradora da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, está uma etapa mais perto de estudar em uma das melhores escolas de balé do mundo. A barreirense é uma das seis finalistas de BH que concorrem a uma vaga para estudar no Ballet Bolshoi do Brasil, localizado em Joinville, Santa Catarina. A família de Nicolly está realizando uma vaquinha para ajudar a pequena a realizar o sonho de estudar na única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia.









A mãe afirma que a pequena bailarina treinou online durante os anos de pandemia, até que, no ano passado, Nicolly teve a oportunidade de continuar as aulas presencialmente. “Mesmo com as aulas online, o interesse não diminuiu. Ela estava gostando cada vez mais. Aí, quando pôde voltar no presencial, nós colocamos ela. No ano passado, ela fez o ano todo, e fomos vendo que ela foi se destacando”, pontua Francisneli.





O gosto de Nicolly pelo balé culminou na aprovação entre 50 concorrentes de Belo Horizonte para participar da próxima etapa para uma bolsa no Ballet do Bolshoi. “Quando vimos sobre a seleção do Bolshoi , pensei na mesma hora na Nicolly. Pra atuar nosso bom trabalho, ela foi aprovada na pré seleção”, reforça Amanda Beatriz, diretora da Leveza Escola de Dança, onde a pequena treina.



Amanda explica que o próximo desafio é arcar com os custos para a viagem de Nicolly. “A seleção é em Joinville e estamos em busca de recursos para custear a viagem. Fizemos uma vaquinha online para ajudar nos custos de estadia, alimentação e o mais caro: avião”, afirma. De acordo com a professora, a campanha está repercutindo positivamente, mas o objetivo ainda não foi alcançado.





Para a mãe, o reconhecimento e a aprovação são frutos da dedicação de Nicolly. “Ela é muito dedicada e sempre ensaia em casa. Então eu acho que o destaque dela é resultado da dedicação, além do gosto que ela tem pelo balé.”, afirma. Francisneli conta como a família tem se sentido com toda a repercussão e apoio que vêm recebendo. “Estamos muito agradecidos. É uma oportunidade de realizar o sonho dela. Ver que as pessoas estão se sensibilizando nos motiva muito”, finaliza.





A etapa de seleção acontece nos dias 6 e 7 em Joinville. Até lá, aqueles que tiverem interesse em ajudar Nicolly e a família na realização do sonho podem acessar a vaquinha neste link



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa