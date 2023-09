Comércio de BH poderá funcionar no feriado de 7 de Setembro

432

O comércio poderá funcionar no feriado de 7 de Setembro desde que algumas normas sejam seguidas (foto: Jair Amaral/EM/D.A/Arquivo) O comércio de Belo Horizonte poderá funcionar no feriado de 7 de Setembro, próxima quinta-feira. A informação foi divulgada nesta sexta (1/9) pela Câmara de Dirigentes Lojistas da capital (CDL-BH).





O trabalhador terá direito a uma folga compensatória no prazo de até 60 dias após o respectivo mês do feriado, desde que não recaia em feriado ou repouso semanal remunerado. Caso o funcionário não tire a folga, ele deverá receber o valor das horas extras, com adicional de 100% sobre o salário-hora normal.





O lojista também deverá pagar a quantia de R$ 41 a título de alimentação, sem natureza salarial, que deverá ser pago até o quinto dia útil seguinte ao mês do feriado trabalhado.





Nos shoppings, a jornada de trabalho deverá ocorrer no horário das 14h até as 20h, exceto os shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que deverão seguir o horário das 10h até as 16h.