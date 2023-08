Estudante morto após atropelamento de cão é velado na Grande BH

Velório do jovem morto após atropelamento de cachorro em Ribeirão das Neves (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um sonho desfeito. Estudante de Turismo, Gabriel Ângelo Oliveira Araújo, de 26 anos, assassinado no último domingo, por um agente penitenciário, Anderson Barbosa de Siqueira, a tiros, sonhava ser comissário de bordo. "Para isso, estava estudando", diz o amigo João Ítalo, de 24 anos, que trabalhava com a vítima em uma empresa de turismo em Belo Horizonte.









A revolta pela morte de Gabriel é grande. Um primo, Rafael Ângelo de Araújo, de 37 anos, diz que a família clama por justiça. Ele conta que o autor dos disparos já está identificado e questiona: "Por que ainda não existe um mandado de prisão expedido, uma vez que o criminoso já foi identificado?"





O autor dos disparos que mataram Gabriel é um agente penitenciário de São Paulo que está afastado da função, Anderson Barbosa de Siqueira, mineiro, de Ribeirão das Neves.

Familiares e amigos emocionados em velório do estudante Gabriel Ângelo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





O que mais choca a família da vítima é que Anderson tem 27 passagens pela polícia, a maioria, por crimes de violência. "Dizem, até, que um deles é por estupro", ressalta Rafael. Sete desses processos continuam em aberto.





Antes de se mudar para São Paulo e se tornar agente penal, Anderson teria tentado entrar para a Guarda Municipal, em Neves, mas foi reprovado no exame psicológico. "Teria um distúrbio mental", conta Rafael.

Outra informação, que está sendo checada pela polícia, é que Anderson teria sido afastado de suas funções, em São Paulo, por problemas psicológicos.





A polícia suspeita que a arma usada no crime, uma 9mm, seja a que o ex-agente penal usava em seu serviço, antes de ser afastado.

O velório de Gabriel acontece na manhã desta terça-feira (8/8), em Ribeirão das Neves (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A morte

Gabriel estava em uma festa de família, no último domingo (6/6), em uma cavalgada. No início da noite, voltava para casa com uma tia. Estavam de carona com um amigo.





No meio do caminho, um cachorro cruzou a frente do veículo. O motorista não teria tido tempo para parar. O animal parece não ter sofrido nada, pois saiu em disparada.

Eles seguiram viagem e um pouco à frente, o motorista, o amigo de Gabriel, desceu do carro para ver se havia algum estrago no carro, um Fox. Gabriel também desceu.





Foi quando a motocicleta surgiu, pilotada por um homem, de roupa escura e capacete branco. Tinha um revólver na mão.





Ao perceberem a arma, Gabriel e o amigo correram, procurando abrigo. O homem atirou e atingiu Gabriel.





Em seguida, o motoqueiro fugiu. Desde então, não foi mais visto. As suspeitas são de que ele estaria escondido em São Paulo.