PM recupera violinos de quase R$ 20 mil roubados de estudantes da UFMG

Dois violinos, avaliados em R$ 9,5 mil, cada um, pertencentes a duas irmãs, Amanda e Larissa Barbalho, estudantes da escola de Música da UFMG, roubados na última segunda-feira, em um carro, foram recuperados na manhã desta quinta-feira (03/8), no Aglomerado da Serra, zona Leste de Belo Horizonte, pela Polícia Militar.

As irmãs viveram momentos de desespero, pois precisavam dos instrumentos, não só para estudar, mas também para preparar a apresentação de suas formaturas e ainda utilizam os instrumentos para seus trabalhos, em apresentações musicais.

Decidiram, então, pedir ajuda pelas redes sociais. Surgiu um vídeo do momento em que aconteceu o furto e foi a partir dessas imagens, segundo o tenente Siqueira, do 22º BPM, no Bairro Santa Lúcia, que os policiais conseguiram identificar um dos ladrões.



Alegria das irmãs Amanda e Larissa ao chegarem à sede do Gepar da PM para receber os instrumentos (foto: PMMG)

“Ele é um antigo conhecido da PM, pois é um dos assaltantes que habitualmente praticam furtos em veículos. Andam pelas ruas, observando o interior dos carros e quando veem um objeto, arrombam a porta ou quebram o vidro para roubar”, diz o militar.

“Além disso, os ladrões colocaram anúncios, nas redes sociais, de que teriam dois violinos para vender”, conta o tenente Siqueira.

A partir do anúncio e das imagens, os policiais chegaram à residência de familiares dos criminosos, na Vila Santana do Cafezal, no Aglomerado da Serra. Os suspeitos não se encontravam, no entanto, os policiais localizaram o local onde os instrumentos estavam escondidos.



Segundo o tenente, os ladrões mantinham uma espécie de "ponto frio", um esconderijo, por assim dizer, usado para "esfriar" o produto do furto, ou seja, para esperar que o tempo passe e o assunto fique esquecido.

Os instrumentos já foram devolvidos às duas irmãs, que fizeram, na entrega dos violinos, uma apresentação para os policiais. “Estamos aliviadas, pois nossas vidas dependem desses violinos”, disseram elas, demonstrando gratidão à Polícia Militar.