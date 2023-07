Sexta-feira (14) começa com chuva em diferentes pontos de BH

432

Defesa Civil indica possibilidade de pancadas de chuva de até 20 mm até a manhã de sábado (15) (foto: Benny Cohen/EM/D.A Press)

Moradores de Belo Horizonte e região foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira (14/7) com pancadas de chuva. Segundo a Defesa Civil da capital, chove fraco em diferentes pontos de BH desde o final da madrugada de hoje.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 15ºC na Estação Cercadinho, Região Oeste. A sensação térmica bateu os 2,3ºC por volta das 5h da manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a máxima prevista é de 26°C.

A previsão ainda indica que a sexta será de céu com muitas nuvens durante todo dia e há possibilidade de pancada de chuva isolada durante a parte da tarde. A umidade relativa do ar fica na casa dos 50%.

A Defesa Civil ainda alertou para pancadas de chuva de até 20 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O comunicado vale até a manhã de sábado (15/7).

Previsão em Minas

A sexta-feira será de céu parcialmente nublado a claro com névoa seca no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado na Central Mineira, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões do estado, céu claro com névoa seca.