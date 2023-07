CELEBRAÇÃO DA DIVERSIDADE

432

A edição do ano passado atraiu 150 mil pessoas, mas a PBH acredita que esse público será superado neste domingo (foto: Gladyston Rodrigues/EM)







Com muito amor, cores, diversidade e resistência, Belo Horizonte recebe hoje a 24ª edição da Parada do Orgulho LGBT+. A concentração está marcada para às 11h na Praça da Estação, no Centro da capital, e a expectativa é de que 250 mil pessoas participem da festa, que tem como tema este ano “Democracia: Liberdade e direito para todes”.

A previsão de público da prefeitura é ousada, já que a edição do ano passado contou com 150 mil pessoas. No palco montado na Praça da Estação devem passar cerca de 50 atrações, entre artistas de vertentes diversas, como drag queens, cantores e performers. Cinco trios elétricos prometem arrastar a multidão no trajeto que segue pela avenida Amazonas até a Praça Raul Soares.

O evento mineiro é considerado o terceiro maior do país e mostra a força e pluralidade da comunidade em BH. “Ocupar o território é um ato simbólico. A gente compreende que ela tem um percurso de caráter central porque precisa ocupar as vias públicas, e para isso, precisamos ter um diálogo com o trânsito, com a organização da feira que ocupa a Afonso Pena, com a preservação do patrimônio público e por assim vai”, explicou a diretora de Políticas para a População LGBT da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Gisella Lima, quando a programação foi lançada..

Para garantir a segurança de todos que vão curtir a festa, a PBH vai ativar o Posto de Comando no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). O objetivo é monitorar e fazer a gestão conjunta do evento e do impacto no funcionamento de toda a capital, acompanhando todas as ações e identificando eventuais problemas para que sejam rapidamente solucionados.

Além disso, 12 estações de serviço serão montadas, onde haverá ações de prevenção de saúde com a presença de movimentos sociais e forças policiais à postos para dar orientações, uma cartilha conjunta com indicações de segurança será lançada previamente à parada. Dentre as recomendações, estão: andar em grupos; usar doleiras ou bolsinhas internas para guardar objetos de valor; e dar preferência pelo uso do cartão ao invés do dinheiro.





MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA O lado social é importante, mas a Parada também tem um grande impacto econômico. A PBH estima que cerca de R$ 19 milhões sejam movimentados no comércio da cidade, com grande parte vindo de turistas. “São 250 mil pessoas gastando um preço médio de R$ 80, de acordo com a pesquisa que fizemos no ano passado na parada. Essa mesma pesquisa também mostra que cerca de 40% dessas pessoas não são de BH, sendo que cerca de 15 a 18% são do interior ou de outros estados, então temos aí uns R$ 8 milhões que vêm de fora de BH”, explicou o subsecretário de Direito e Cidadania, Thiago Alves.

A Prefeitura de Belo Horizonte é co-organizadora do evento, que é realizado pelo Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais e tem patrocínio do Sindicato dos Bancários de BH e região e da AccorHotels, que investirá diretamente na parada com R$ 300 mil, e outros R$ 50 mil via emenda parlamentar. O município também participa com reforço das operações de cidadania, saúde, trânsito, limpeza, fiscalização e segurança.

Opções para o pós-parada

Caso ainda sobre energia, confira algumas opções de

programação para depois da parada LGBT.





l Bar da Cácia

Localizado no Bairro Floresta, o Bar da Cácia é perfeito para aqueles que curtem karaokê. No primeiro piso fica o bar e no espaço de cima fica o palco, onde você pode soltar a voz ao som da sua música favorita.

O local abre todos os dias da semana a partir das 18h.

Rua Rio de Janeiro, 1411, Centro, Belo Horizonte





l Área 51

Localizado no Bairro Barro Preto, o Área 51 terá uma programação especial para o dia da Parada. O ‘After Parada LGBT ’ começará às 19h e terá a participação de DJs que tocarão uma diversidade de gêneros musicais.

Avenida do Contorno, 10.684, Barro Preto, Belo Horizonte





l Santo Boteco

Para aqueles que desejam um pós mais tranquilo, o Santo Boteco é uma ótima opção. O bar ao estilo tradicional é abertamente LGBT friendly e possui petiscos, pratos, sobremesas e também ótimas opções de drinks. Aos domingos, o local funciona das 12h às 18h.

Rua Major Lopes, 4, São Pedro, Belo Horizonte





l Yanã

O local que se intitula um ‘espaço cultural e gastronômico para celebrar encontros e descobertas’ é LGBT friendly e uma ótima opção para quem quer provar bons drinques artesanais. Além das bebidas, o cardápio possui hambúrgueres, petiscos e opções vegetarianas. O local fica aberto

das 12h às 21h e permite a entrada de pets.

Avenida Francisco Sales, 127, Floresta, Belo Horizonte





l john John Bar

O John John Bar já é conhecido entre os belo-horizontinos por ser um ótimo ‘point’ para um after e, além disso, é abertamente LGBT friendly.

O lugar oferece deliciosas caipirinhas e uma ótima playlist de

músicas pop. Abertura às 15h e funciona até 1h.

Rua Sergipe, 1516, Bairro Funcionários, Belo Horizonte