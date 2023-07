Trabalhadores são resgatados em construção de igreja em Juiz de Fora

Uma operação liderada pelo Ministério do Trabalho e Emprego resgatou quatro trabalhadores em condições análogas à escravidão que realizavam obras na construção de um templo religioso em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.





Na fiscalização da obra ficou comprovado, segundo o MTE, que os trabalhadores estavam em condições análogas à escravidão. Entre as irregularidades, foram encontradas:

- Risco de choque elétrico, por causa de instalação elétrica precária; - Aberturas desprotegidas; - Falta de equipamentos de proteção individual; - Andaimes sem proteção adequada; - Falta de profissional da construção habilitado para fiscalizar as obras.

Além disso, segundo o MTE, os trabalhadores eram obrigados a dormirem em uma laje aberta, completamente expostos ao frio e à sujeira.

Local onde trabalhadores eram obrigados a dormir (foto: Divulgação/MTE)

Os trabalhadores foram indenizados com verbas rescisórias, seguro-desemprego e recebimento de três parcelas no valor de um salário mínimo. Eles também foram abrigados em um hotel, com todas as despesas pagas pelo empregador.

O valor total da indenização não foi divulgado. A operação ocorreu entre os dias 19 e 23 de junho, mas só foi divulgada para a imprensa nesta quinta-feira (6/7).