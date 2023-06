Acidente com ônibus na BR-265 deixa ao menos nove feridos

432

Motorista do coletivo disse que um dos pneus estourou, o que o fez perder a direção do veículo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Pelo menos nove pessoas ficaram feridas no momento em que o ônibus onde elas estavam bateu em uma árvore às margens da BR-265, nesta quarta-feira (28/6), no município de São Sebastião do Paraíso, na Região Sudoeste de Minas Gerais, informou o Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme informações repassadas pela corporação, duas viaturas de São Sebastião do Paraíso, a aeronave Arcanjo, cinco ambulâncias da UPA da cidade e uma do Samu foram empenhadas na operação de resgate. As polícias Militar e Civil também foram acionadas.

Todas as vítimas foram conduzidas à Santa Casa da cidade. Ainda não há informações sobre o trajeto do ônibus e as idades dos feridos.