Mais um caminhão aciona a área de escape do Anel

Um caminhão com escada utilizou a área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte no início da tarde de ontem. O veículo foi flagrado pela câmera de segurança da BHTrans, em alta velocidade, enquanto descia no trecho. O escape foi inaugurado há 10 meses e a intervenção, que amplia a pista com uma "piscina de concreto", foi feita na altura do Km 541, no sentido Vitória (ES). Desde 1º agosto do ano passado, foram sete acionamentos para acidentes e um carro que entrou no local por engano.

Localizada entre a BR-040 e o trevo do Bairro Betânia, próximo ao acesso ao Bairro Buritis, a área de escape foi projetada para evitar acidentes em um local conhecido por grandes ocorrências. A estrutura de concreto tem 100 metros de comprimento e várias camadas de brita e esperas de cerâmica, que formam uma rampa. Ela garante uma desaceleração rápida do veículo em pane, permitindo que parem em uma emergência.

Os acionamentos foram feitos por seis caminhões e dois carros. Os acidentes evitados mostram que o papel da área está se cumprindo, como indica o engenheiro de trânsito Frederico Augusto, mas que também faz ressalvas. “Se tem caminhões utilizando, ela tem utilidade. Embora eu acredite que seria mais eficiente em outro ponto, depois da entrada do Buritis. Onde foi colocada, o veículo ainda tem freio, mas quando chega mais para baixo, a descida fica forte”, diz.

“Os acidentes diminuíram, mas não findaram. Principalmente os mais graves, porque o Anel perde uma faixa naquela região, próximo ao Bairro Madre Gertrudes. Isso se reflete na região do Bairro Betânia, que fica congestionado e o caminhão que começar a dar defeito não consegue parar. Ainda assim, a área de escape ajuda a diminuir o risco, porque o motorista que já está perdendo o freio, joga o veículo lá”, explica.





PREVENÇÃO Áreas de escape são colocadas em descidas, por serem locais que mais costumam ter perda dos freios de veículos, especialmente os mais pesados. “Servem para qualquer emergência, não só a perda de freios. Esse mecanismo é bastante utilizado em rodovias mais ao sul do país, de São Paulo para baixo”, explica o engenheiro.

O método é eficiente para evitar acidentes em outras regiões do país e, em Minas Gerais, o especialista cita mais locais que, possivelmente, podem receber uma área como essa. “Na BR-356, no trecho que liga BH a Ouro Preto, há muitos declives que poderiam ser estudados. Já na BR-381, na Região de Caeté, há muitas curvas perigosas, além da descida em São Paulo”, continua.

“Mas para isso, é necessário ter espaço para empregá-la, porque dependendo do lugar, a pista está descendo uma montanha e do lado tem precipício, assim, não há condições de implantar. Outra opção é criar um pátio ou acostamento maior para caminhões pararem e verificarem o freio, antes de começar a descida”, finaliza.





CRONOLOGIA

Relembre os casos em que a área de escape em BH foi utilizada

» 16/8/2022 – A área de escape foi utilizada pela primeira vez por um caminhão que perdeu os freios. A carreta transportava 26 toneladas de minério.





» 11/9/2022 – Uma carreta perdeu os freios e o motorista usou o local para conseguir parar. O caminhão estava carregado com 26 toneladas de móveis.





» 14/9/2022 – Um SUV com tração nas quatro rodas ficou atolado, porque o veículo deu defeitos no momento em que passava pelo local.





» 29/9/2022 – Um caminhão carregado de óleo vegetal perdeu os freios e entrou na área para não bater nos carros.





» 17/10/2022 – Um caminhão-baú de pequeno porte precisou da área.





» 21/10/2022 – Um carro de passeio entrou na área por engano, ficou preso e foi abandonado no local.





» 27/02/2023 – Um ônibus de turismo com 41 passageiros perdeu o freio na descida e entrou na pista. Ninguém ficou ferido.





» 15/06/2023 – Um caminhão com escada entrou na área.