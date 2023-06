Mineiro está desaparecido no Rio Grande do Sul

432

Ele foi visto pela última vez na tarde de sexta-feira (foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal ) O empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, está desaparecido há três dias no Rio Grande do Sul, no município de novo Hamburgo. Ele é revendedor de carros e estava em viagem de trabalho.





LEIA MAIS: IML de BH suspende exames de necrópsia por uma semana

A reportagem tentou contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mas ainda não teve retorno.