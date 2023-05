Bope resgata duas crianças mantidas reféns pela mãe no Centro de BH

432

Mulher manteve duas crianças reféns nessa segunda-feira em bairro de BH (foto: Tulio Santos /EM/D.A Press) O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou na noite dessa segunda-feira (22/5) o resgate de duas crianças, que haviam sido mantidas reféns pela mãe em uma residência no Bairro Vila Paris, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Um conhecido relatou que a suspeita estava escondendo uma faca, e falava coisas desconexas, como: iria casar com o próprio pai, que a irmã tinha morrido e que ia pegar um empréstimo para comprar uma casa na Pampulha.





Durante a abordagem, a vítima sofreu um golpe no braço. Após a agressão, a mãe se trancou no apartamento com as crianças, dizendo aos atendentes do Samu que iria matar os filhos e se matar depois do ato, e que se alguém tentasse entrar ia agredir e esfaquear.





Foi o momento que a Polícia Militar foi acionada para intervir na situação, pedindo inúmeras vezes que a mulher abrisse a porta, não conseguindo o desejado.

Leia também: Idosa é resgatada após 40 anos de trabalho análogo à escravidão

O Bope foi chamado, e depois de duas horas de negociação, a mulher se rendeu e entregou as crianças aos militares.





Após ser contida, as crianças foram entregues a familiares, que disseram que a mulher misturava remédios depressivos com bebida alcoólica.