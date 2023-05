Traficante é preso com kit de pistola metralhadora e mira holográfica

Um traficante de 20 anos foi preso ontem pela manhã no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, com um kit Roni. Capaz de disparar 20 vezes por segundo e dotado de mira holográfica que amplia a precisão do atirador, esse armamento moderno acoplado à pistola Glock 40 milímetros custa perto de R$ 30 mil e estava a serviço do tráfico de drogas na capital mineira. O conjunto apreendido pela Polícia Militar mostra que o crime tem se preparado e reúne cada vez mais meios de poder de fogo.

O armamento tinha o chamado Kit Roni, que é um aparato que converte a base da pistola em uma carabina ou quase submetralhadora, conferindo maior estabilidade de tiro e a plataforma para módulos diferentes, neste caso, uma mira holográfica, que permite ainda mais precisão ao atirador.

Os policiais chegaram ao armamento e equipamentos após uma denúncia anônima ao Grupo Especial de Policiamento de Áreas de Risco (Gepar) do 22º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. O relato dava conta de que um traficante estaria guardando armas e drogas em um barraco na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, o mais populoso da capital mineira.

“Quando chegamos, fomos recebidos pela mãe e a avó do suspeito. Afirmamos que era preciso conversar com ele. Ao saber disso, o homem tentou fugir pelos fundos, correndo. Mas anteriormente nós já tínhamos cercado a casa. Ele fugiu para dentro de um banheiro e nós dissemos que era para ele desistir. Ele então disse que estava com uma pistola na cintura e que sairia com as mãos para cima”, conta o sargento Rafael Oliveira, do Gepar, descrevendo o momento da prisão.





PERSONAGEM CONHECIDO Depois de ter encontrado a pistola Glock 40 milímetros, os policiais tiveram elementos para iniciar uma busca na casa. Encontraram um rádio comunicador usado para alertar os criminosos sobre inimigos ou a aproximação da polícia. Em uma mochila, foram encontradas 28 buchas de maconha separadas para a venda e o Kit Roni com a mira holográfica.

“O suspeito é conhecido das autoridades pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas no aglomerado. Apesar de as gangues estarem em paz, esse armamento moderno é uma forma de demonstrar poder para a comunidade, os rivais e a polícia”, afirma o sargento.

Segundo informações do militar, o suspeito detido com o armamento e as drogas pertence à quadrilha denominada “Organização Terrorista Arara”, que disputa bocas de fumo e o controle das imediações da Praça do Cardoso. O material e o suspeito foram levados para a Central de Flagrantes (Ceflan) 3, da Polícia Civil, no Barreiro.





COMO FUNCIONA O KIT RONI O Kit Roni consiste em um invólucro de polímero resistente que envolve a pistola Glock, fornecendo uma estrutura de suporte e adicionando recursos adicionais. Ele geralmente possui uma coronha retrátil, trilhos picatinny para acessórios como miras ópticas, lanternas e empunhaduras verticais, além de um trilho superior para acoplar miras iron sights ou red dot.

Com o Kit Roni, a pistola Glock ganha uma maior estabilidade, precisão e controle de recuo, tornando-se mais fácil de manejar e disparar com precisão. Além disso, o kit geralmente possui uma extensão do cano da pistola, permitindo um melhor desempenho balístico e alcance efetivo.