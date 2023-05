Obra retira árvores da BR-356, em BH, e moradores reclamam de barulho

Moradores reclamam do barulho causado após corte de eucaliptos que ficavam às margens da rodovia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









A drenagem de água no local das obras também é uma preocupação dos moradores, que temem que temporais possam trazer danos às casas. “Durante as obras, muita água desceu após uma das chuvas fortes que caíram depois de 2020 . Há um problema de drenagem ali e nós não sabemos se eles cuidaram disso, porque nesses últimos tempos não têm chovido tanto, então não dá para saber se vai drenar. Mas já houve uma chuva que acarretou, novamente, em enxurrada para dentro do bairro Santa Lúcia.”

Muro de contenção construído na altura da Curva do Ponteio, na BR-356, sentido Nova Lima (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O presidente da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere (AABB), Ubirajara Pires, também falou sobre as obras. Segundo ele, o período das intervenções em que foi necessário operar dentro da pista foi a parte mais caótica do processo, pois o trânsito, normalmente intenso na área, foi muito impactado. No momento em que as obras se concentram do canteiro para baixo, ele afirmou não ter queixas a fazer.

As obras de construção do muro de contenção da BR-356, entre a localidade conhecida como “Curva do Ponteio” e o o trevo do BH Shopping, no bairro Santa Lúcia, região Centro-Sul de Belo Horizonte, tem causado preocupação em moradores das proximidades. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) é o responsável pelas intervenções.