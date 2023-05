Após 30h do acidente, motorista que atropelou ciclista não foi identificado

Bicicleta de ciclista que foi atropelado na BR-362 (foto: Reprodução/Redes sociais)

O condutor do veículo que atropelou o ciclista Thiago Barbosa Bento, de 33 anos, na manhã desse sábado (6/5), ainda não foi identificado, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 6h50, na BR-356, depois do BH Shopping, no bairro Belvedere, região Centro-Sul da capital.





Thiago foi levado para o pronto-socorro do Hospital João XXIII e permanece em coma induzido





Atropelamentos anteriores





Em abril, o ciclista Eduardo Lobato morreu atropelado na altura do quilômetro 563 da BR-040, trevo de Ouro Preto, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o motorista que causou o acidente tinha sintomas de embriaguez.





O ciclista pedalava no acostamento, sentido Rio de Janeiro, quando foi atingido pelo veículo . O carro continuou com o corpo de Thiago preso no para-brisa, enquanto fazia zigue-zague. Logo depois, o corpo do atleta caiu, e o motorista fugiu do local.