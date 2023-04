COVID: jogo de empurra causa atraso na vacinação da bivalente em MG

O Ministério da Saúde (MS) divulgou nessa segunda-feira (24/4) que vai ampliar a imunização no país com a vacina bivalente contra a COVID-19 para as pessoas acima de 18 anos. A reportagem doapurou junto à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) a situação das vacinas. Foi informado pela pasta que o estado recebeu nesta terça-feira (25/4), um total de 199.998 doses do imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, no entanto, informou à reportagem que aguarda recebimento das doses, que até o momento de publicação desta matéria, não haviam chegado. A secretaria disse ainda que as informações sobre o calendário de vacinação e convocação da população serão divugados assim que as doses do imunizante chegarem e reafirmou que há a disponibilidade de pessoal e insumos necessários para a aplicação imediata da vacina.Após o anúncio do Ministério da Saúde , cidades do interior de Minas, como Divinópilis, no Centro Oeste, e Passos, no Sudoeste do estado, começaram já nesta terça-feira a vacinação da população acima de 18 anos com o imunizante bivalente.