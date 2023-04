Meio século em ritmo de emergência

O entra e sai de ambulâncias revela o ritmo frenético: uma pessoa é atendida a cada 5 minutos. Até 150 podem ser socorridas simultaneamente (foto: fotos: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





A vida pulsa – e tem urgência – no maior pronto-socorro de Minas Gerais e um dos maiores da América Latina. Da portaria na Avenida Alfredo Balena, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, às entranhas do Hospital João XXIII, que completa neste mês 50 anos, os caminhos estão livres para pacientes que chegam de todos os cantos, alguns até de outros estados brasileiros. Por isso, o ritmo é frenético: por dia, são 300 atendimentos, média de um a cada cinco minutos.













Os números se mostram sempre superlativos, diz o diretor Fabrício Giarola: no fim do mês, o total de atendimentos fecha em torno de 7 mil pessoas, que podem apresentar politraumatismo, queimaduras, intoxicações, picadas de animais peçonhentos e uma infinidade de problemas graves que tornaram referência nacional o Complexo Hospitalar de Urgências vinculado à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), 100% voltado ao SUS (Sistema Único de Saúde).

“Tive um atendimento melhor do que em hospital particular”, testemunha a comerciante Deigles Torres Barros, moradora do Bairro Santa Tereza, na Região Leste de BH. Ela ficou internada quase três meses após ter o braço dilacerado pela mordida de um cão pitbull.





Para casos como o dela, nas 24 horas do dia há sempre uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ou dos Bombeiros parada na porta do prédio que o povo acostumou a chamar, desde o início, de HPS (sigla de Hospital de Pronto-Socorro). Mas as três letras não dão a dimensão exata do gigantesco complexo hospitalar (veja quadro) no qual trabalham 3,7 mil pessoas distribuídas pelo João XXIII, que absorve a maior parte delas (2,7 mil), pelo Hospital Infantil João Paulo II (antigo Centro Geral de Pediatria/CGP) e pelo Hospital Maria Amélia Lins, especializado em ortopedia buco-maxilo-facial.





“Cada dia aqui é um dia diferente. Somos preparados para salvar vidas humanas, mas estamos também diante da dor, às vezes consolando familiares ou bancando detetives, investigando causas”, diz o cardiologista e hematologista da Agência Transfusional do João XXIII, Winston Khouri, que entrou no hospital como médico residente em 1986 e começou a trabalhar no CTI no ano seguinte.