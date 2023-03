Preso primo que matou primo em mercearia de Passos

O crime ocorreu na esquina das ruas São Paulo e Rio Grande do Norte, quando vítima chegava ao local

Preso e indiciado pela Polícia Civil de Passos, no sul do estado, um homem de 22 anos, que matou, na manhã do dia anterior, a tiros, dentro de uma mercearia, seu primo, de 29 anos.

O crime ocorreu num estabelecimento comercial localizado na esquina das ruas São Paulo e Rio Grande do Norte, Bairro Bela Vista. Segundo informações dos policiais que trabalham no caso, os primos tinham desavenças há algum tempo.

Quando o crime ocorreu, a vítima estava chegando à mercearia, quando foi surpreendido pelo autor, que efetuou seis disparos. Mesmo ao ser preso, o autor dos disparos não contou a verdadeira causa do assassinato. A arma utilizada no crime ainda não foi encontrada.