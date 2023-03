Suíço dono de pousada instala portão em estrada de Macacos e cobra pedágio

Suíço Beat Christian Willi instalou portão em estrada e nega cobrar pedágio, conforme denúncia de moradores (foto: Reprodução/Redes sociais) O suíço Beat Christian Willi, dono de uma pousada em São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima conhecido como Macacos, instalou portões em uma estrada de acesso à região e estaria cobrando pedágio das pessoas que passam por ali.

“É um local de acesso que, há 50 anos, é usado por moradores, ainda mais por estar ao lado da entrada da cachoeira. O pessoal não é de acordo com esse portão, e estamos, por meio da associação comunitária, tentando a retirada do portão para que se dê acesso a comunidade, como era antigamente", exclama.

Marcelo fala que, em caso de rompimento de barragens, a estrada é uma das rotas de fuga para moradores de bairros próximos e que turistas informaram a ele que o homem está cobrando cerca R$ 20 por pessoa.





“Ele está com um documento da prefeitura que diz que ele é dono do local e pode cercar o acesso, mas nós procuramos saber, e o documento não tem fundação jurídica. Não tem nenhum advogado da prefeitura que assinou o documento atestando que ele pode fechar o local”, compartilha.



Marcelo procurou o antigo proprietário da pousada, que informou que o atual dono comprou a propriedade, mas ainda não a pagou e que está na Justiça com pedido de reintegração de posse.

Leia mais: Rio Acima intensifica fiscalização em trilhas e cachoeiras na Semana Santa

Dono do portão

Responsável pela instalação dos portões, Christian Willi disse à reportagem que colocou o portão para manter um controle, já que os turistas que visitam as cachoeiras do deixam muito lixo na região e também houve aumento de insegurança no local.

Lixo deixado por turistas que visitam a cachoeira local. (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Beat negou as acusações de estar cobrando as pessoas e diz que abriu um Boletim de Ocorrência nessa terça-feira (22/3). "A Polícia Militar pediu para fechar o portão. Não cobramos nada a ninguém, estamos deixando os turistas entrarem de graça. Só estamos proibindo a entrada de churraqueiras, caixas térmicas e caixas de som", comentou.

"Talvez cobraremos uma taxa de manutenção no futuro, não vamos cobrar dos moradores, que na verdade nem frequentam a cachoeira. Não queremos fazer igual a Serra do Cipó, que cobra R$ 60. Só queremos proteger a natureza", finaliza.

Ele fala que desde 2018 pensa na ideia de construir um EcoParque no local, com o objetivo de criar e estimular o ecoturismo na região de Macacos, "além de trazer de forma organizada o turismo, preservando a fauna e a flora".

Avisos que estão no portão para os turistas que vão a cachoeira (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Moradora critica postura do suíço

Artemis Alexandri, vizinha próxima, não concorda com a atitude do suíço de instalar os portões. “São desnecessários e ridículos. Ali é uma rua e cabe o direito de ir e vir de qualquer um, só isso já basta para estar errado”, afirma.

Ela complementa que essa não é a solução viável para eliminar o lixo deixado pelos visitantes. “Já vi sujeira deixada no caminho para a cachoeira, bem como nas ruas de Macacos. Não é dessa forma que se resolve o problema."

A Secretaria Municipal de Política Urbana de Nova Lima foi procurada pela reportagem para saber se foi autorizada a instalação dos portões, mas até o momento não retornou. Assim que houver uma resposta este txto será atualizado.