Trânsito foi interrompido na BR-135, em Montes Claros, após acidente envolvendo quatro veículos (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A.Press)

Caminhão perdeu o freio na descida de uma serra e atingiu uma carreta, dois carros pequenos e uma moto (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A.Press )

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (10/03), na BR-135, km 371, próximo de Montes Claros, no Norte de Minas.Um caminhão perdeu o freio na descida de uma serra e atingiu uma carreta, dois carros pequenos e uma moto. O trânsito está interrompido no local.Um dos feridos, em estado grave, foi atendido pelo Serviço Médico de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros.Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária permanecem no local do acidente. Os dados das vítimas ainda não foram divulgados.