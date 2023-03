Suspeito de roubar R$ 100 mil em joias revendeu peças por R$ 1,2 mil

Homem suspeito de furtar joalheria foi preso pela Polícia Civil (foto: Google Street View / Circuito Interno) A Polícia Civil (PCMG) de Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, prendeu um homem de 23 anos suspeito de ser o autor do furto a uma joalheria no Centro da cidade na tarde da última quarta-feira (1/3).

Segundo a Polícia Militar (PMMG), que registrou o caso, o homem entrou na joalheria e pediu para ver umas joias. O atendente, de 87 anos, mostrou os itens para o rapaz. No entanto, ao virar de lado, o homem rapidamente pega um estojo que estava sobre algo parecido com uma cadeira. Na sequência, ele fugiu do local.