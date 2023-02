Perigo de tempestades abrange 179 municípios mineiros; veja lista

Tempestades com chuvas de até 100 milímetros em um dia e raios podem atingir até 179 municípios do Sul de Minas e Triângulo Mineiro entre domingo (26/02) e segunda-feira (27/02), segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) (Veja a lista).De acordo com o alerta, os riscos são de chuva entre 30 milímetros e 60 milímetros por hora ou de 50 milímetros a 100 milímetros em um dia. Os ventos intensos podem chegar a atingir de 60 a 100 km/h e pode ocorrer queda de granizo.Nessa situação, o instituto alerta para riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.Em caso de rajadas de vento, a recomendação é para não se abrigar debaixo de árvores, "pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)", informa o Inmet.Água Comprida