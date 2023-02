Othon: administradora afirma que prédio está com equipamentos obsoletos

Incêndio teria começado com a troca de geradores de energia que estavam obsoletos (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

O prédio do Othon Palace está com equipamentos obsoletos, é o que afirma Grupo Alfa Imobiliária, administradora do edifício que pegou fogo nesta manhã de sexta-feira (24), no centro de BH.









Em nota, eles dizem que o fogo começou em um gerador de energia movido a diesel que alimentava o sistema de ar-condicionado. Na hora da troca, houve uma pequena explosão, resultando na queima do combustível, responsável pelo volume de fumaça que poderia ser visto à distância.









O grupo informou que o objetivo dos reparos é para garantir a segurança da edificação e da equipe, com foco na preservação do patrimônio.





O Corpo de Bombeiro afirmou que o fogo já está controlado e que não há nenhum risco de explosão ou danos materiais ao edifício, público, funcionários e no entorno do prédio.