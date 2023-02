Minas tem 191 cidades sob alerta para chuvas; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de ‘perigo’ e ‘perigo potencial’ para 191 cidades de Minas Gerais nesta segunda-feira (20/2). O aviso vale até as 10h da terça-feira (21/2). Veja a lista dos municípios no fim da matéria.

Umburatiba, no Vale do Jequitinhonha, já foi castigada pelas chuvas neste ano

O alerta de perigo é válido para parte dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. O Inmet aponta risco de chuvas com intensidade variando entre 30 e 60 milímetros por hora, ventos de 60 a 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.