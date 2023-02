Suspeito jogou partes de corpo esquartejado em caçamba no Santo Antônio

De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou ter jogado pedaõs do corpo de sua vítima em uma caçamba de lixo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O jovem de 23 anos, suspeito de matar e esquartejar um homem dentro de seu apartamento no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de BH, confessou ter jogado partes do corpo da vítima em uma caçamba de entulhos, no mesmo bairro. Ele foi preso em flagrante, na última segunda-feira (6/2), por ocultação de cadáver.

Os restos mortais foram encontrados em uma sacola no fundo da caçamba, na Rua Barão de Macaúbas, esquina com a Rua Quintiliano Silva. O crime teria acontecido na sexta-feira (3/2). “Ele foi desovando partes em dias distintos. No sábado, ele saiu perambulando pelo bairro procurando um local para desova”, detalhou o delegado Frederico Abelha.

No local, foram encontradas pelve e as coxas da vítima. A cabeça, no entanto, ainda não foi localizada. “Ele teria jogado em uma lata de lixo em frente ao prédio e foi levado pelo serviço de limpeza da prefeitura”, conta o delegado.

Relembre o caso

O corpo, de um homem ainda não identificado, foi encontrado esquartejado dentro de um apartamento no bairro Santo Antônio, na noite de domingo (5/2). A suspeita é de que a vítima seja uma pessoa em situação de rua.

O autor, um jovem de 23 anos, confessou o crime à advogada dele, que acionou a Polícia Militar (PM). O relato foi feito pouco antes de o suspeito, que sofre de esquizofrenia, se internar em um hospital psiquiátrico no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH.

Ao chegar ao apartamento, os militares sentiram um forte cheiro de putrefação. Uma serra elétrica com vestígios de sangue foi apreendida no local. As parte do corpo da vítima foram encontradas em sacos plásticos no banheiro, já em estado avançado de decomposição.

Histórico de crimes

Em 2017, o jovem confessou ter matado a própria mãe, no Bairro Tirol, na Região do Barreiro. Na ocasião, ele teria 17 anos.

A vítima foi encontrada amordaçada e amarrada com fita crepe e usava uma espécie de máscara. Ela foi encontrada no quarto do filho com um corte no pescoço.