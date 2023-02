Ônibus bate em poste, tomba na BR-381 e fere duas pessoas feridas

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (8) (foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)

Um ônibus de viagem bateu em um poste que segurava placas de trânsito na BR-381, na altura do km 649, na cidade de Santo Antônio do Amparo, na Região Oeste de Minas, por volta das 5h20 desta quarta-feira (8). Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Oliveira atendeu a ocorrência.Segundo os militares, o veículo transportava 14 passageiros. Duas mulheres ficaram feridas, sendo uma delas, que não foi identificada, com ferimentos leves. Ela recebeu atendimento da concessionária que administra a via A outra mulher, de aproximadamente 35 anos, foi transportada pelos Bombeiros, em estado estável, até o hospital de Oliveira.