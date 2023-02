Folia sem esquecer a saúde

Pessoas com mais de 2 anos poderão fazer o teste gratuitamente na URS da Sagrada Família nos dias 18, 19 e 21 ou em qualquer unidade na segunda de carnaval e outras datas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 25/6/22)





No primeiro carnaval organizado após o arrefecimento da pandemia, a festa em Belo Horizonte terá os cuidados com a saúde como um dos focos da folia, que, oficialmente, começa no próximo sábado (4/2) e vai até o dia 26. A capital oferece, por exemplo, testes de COVID-19 gratuitos mesmo durante os dias de ponto facultativo . Nos dias 18 (sábado), 19 (domingo) e 21 (terça-feira), os testes poderão ser feitos na Unidade de Referência Secundária (URS) Sagrada Família, das 10h às 16h, na Rua Joaquim Felício, 101, esquina com a Avenida Silviano Brandão. Na segunda-feira (20/2), todos os 152 centros de saúde da capital oferecerão o teste normalmente.





Pessoas de mais de 2 anos assintomáticas ou com sintomas respiratórios leves podem fazer o teste. Para realizar a testagem, basta levar documento de identificação com foto. O resultado é informado ao paciente cerca de 20 minutos após a coleta. De acordo com a última atualização, divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 27 de janeiro, a capital está com uma taxa de 11,2 novos casos por 100 mil habitantes, a menor do ano. Ainda em 2023, esse índice chegou a ser de 82,4 na primeira semana de janeiro.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) preparou também campanhas para prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Durante a festa, grupos de arte, técnicos e redutores de danos do programa BH de Mãos Dadas Contra a Aids estarão em pontos fixos da cidade e farão ações de distribuição de mais de um milhão de preservativos, autotestes de HIV e fôlderes com informações para prevenção e os serviços oferecidos na rede pública de saúde da capital. A PBH oferece testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C durante todo o ano. O resultado é entregue em cerca de 20 minutos e a testagem é realizada por profissionais que fazem também uma abordagem de aconselhamento aos pacientes.





A Profilaxia Pós-Exposição de risco ao HIV (PEP) também está disponível no sistema de saúde de BH. A medida deve ser utilizada em situações de relação sexual consentida desprotegida, casos de rompimento do preservativo, acidentes perfurocortantes com exposição a material biológico e violência sexual. Em dias úteis, a PEP está disponível no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA/SAE) Sagrada Família, no Centro de Referência e Treinamento em Doenças Infecciosas e Parasitárias (CTR-DIP) Orestes Diniz ou URS Centro-Sul. Nos feriados, fins de semana ou período noturno, ela deve ser solicitada nas unidades de pronto- atendimento (UPAs).

Atendimento médico

Além dos centros de saúde nos dias úteis e das UPAs com funcionamento 24 horas, serão montados dois postos médicos avançados (PMAs), que funcionarão sem interrupção entre as 19h do sábado de carnaval e as 7h da quarta-feira de cinzas (22/2).





O primeiro PMA será montado no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), na Rua Guaicurus, 50, Centro. Lá trabalharão quatro médicos, três enfermeiros e nove técnicos de enfermagem. Serão disponibilizados 13 leitos para observação e dois para emergência. O segundo será instalado na UPA Centro-Sul, na Rua Domingos Vieira, 488, Santa Efigênia. Essa unidade terá dois médicos, dois enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem trabalhando com oito leitos de observação. O atendimento móvel do Samu terá 26 ambulâncias empenhadas durante o carnaval. Durante os dias de maior movimento, cinco dos veículos podem ser destacados para atendimento exclusivo a quem estiver na festa.

Descompressão

Na Praça da Liberdade será montado um espaço para relaxamento para os foliões que pretendem fazer uma pausa na festa. O chamado Atrium da Liberdade (leia mais abaixo) é uma iniciativa feita em parceria pelo governo estadual e patrocinadores. O espaço pretende também ter apresentações culturais.





Para conter casos de excessos durante o carnaval, funcionários da equipe do Consultório na Rua, programa da Secretaria Municipal de Saúde, juntaram esforços com os profissionais dos postos médicos avançados (PMAs) para orientar a abordagem no caso de intoxicações agudas. Segundo a PBH, o objetivo é avaliar possíveis riscos do uso prejudicial de álcool e outras drogas e levar informações sobre redução de danos aos familiares e amigos dos pacientes. (BE)









Programação terá performances teatrais, circenses e oficinas na frente dos equipamentos culturais da Praça da Liberdade (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Praça da Liberdade terá

circuito de arte negra

Para celebrar a cultura negra, Belo Horizonte terá um circuito de arte afro-brasileira no carnaval 2023. Entre 18 e 21 de fevereiro, das 9h às 18h, a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, será palco de oficinas, espetáculos e aulas de dança comandados pelos blocos afro de BH. O Atrium da Liberdade busca valorizar os artistas mineiros e a ancestralidade da cultura mineira, segundo Sérgio Rodrigo Reis, presidente da Fundação Clovis Salgado (FCS): “Um reconhecimento da importância desses grupos para o carnaval da capital”. Também estão neste projeto a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





Além de palco para manifestações culturais, a Praça da Liberdade será um local de acolhida e descanso durante os dias da festa de momo. Os foliões terão uma área exclusiva para relaxar, lounges com redes, pufes e cangas. Os locais também serão equipados com mesas e cadeiras, guarda-sóis, grama sintética e ventiladores.





O objetivo, segundo Milena Pedrosa, secretária adjunta de Estado de Cultura, é cuidar dos foliões e dos turistas enquanto eles curtem o carnaval. "É uma praça que tem a afetividade mineira, então nós achamos fundamental que ela seja esse ponto de aconchego, onde todos possam se encontrar, descansar", comenta. "Vamos ter vários blocos que irão passar pela praça e, nos horários de intervalo, o público pode aproveitar para descansar e apreciar uma programação cultural, que está na essência da festa", completa o presidente da FCS.





Ao longo do dia, o circuito terá performances teatrais, circenses e oficinas, como turbantes, tambores e customização de roupas para o carnaval, na frente dos equipamentos culturais da Praça da Liberdade. Outro destaque do evento é a exposição "No balancê, balancê: figurinos e adereços", instalada no Palácio da Liberdade, que reúne trabalhos do artista mineiro Décio Noviello. "Afro-mineiridade, músicas e toda tradição que envolve o carnaval, para além da folia, vão estar representadas aqui na Praça da Liberdade. Inclusive, teremos oficinas ensinando os foliões a sambar; nem todo mundo domina o samba no pé", brinca Sérgio.





Para manter o visual sempre em alta, será instalado um camarim para retoques e criações de maquiagens divertidas para a festa. Além disso, também serão ofertadas aulas de alongamento, ginástica e oficinas de coreografias carnavalescas.

Inclusão e diversidade

Unindo inclusão e folia, o espaço terá uma área dedicada a atividades educativas e pedagógicas para crianças e jovens com necessidades especiais. A iniciativa propõe às famílias uma nova forma de aproveitar o carnaval, com atividades para estimular a criatividade dos pequenos, como massinha de modelar e instrumentos musicais.





Os animais de estimação também não ficam de fora da folia: os foliões poderão levar seus pets fantasiados para o Concurso CarnaPet, que irá eleger a melhor fantasia. Os jurados serão as crianças, e os vencedores levam para casa um kit de produtos para os seus bichinhos de estimação.





O público vai poder apreciar variedades gastronômicas, com diversos food trucks de comidas energéticas. Os pratos são finalizados no momento de servir, na frente do cliente. Entre as opções do menu estão a paella mineira, feijão-tropeiro, moqueca mineira e o mexido. (SP)