Nova Lima: PM procura por suspeitos de roubo em mata no Vale dos Cristais

A Polícia Militar prendeu um suspeito e procura por outros dois que teriam furtado um carro em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última segunda-feira (30/1). Os homens foram vistos na região do Barreiro, na capital, no início da tarde desta quarta-feira (1º/2), e, após tentar fugir no veículo furtado, entraram em uma região de mata, já no Condomínio Vale dos Cristais, próximo ao Colégio Santo Agostinho, em Nova Lima.