Tragédia dupla em Minas

Em Além Paraíba, ônibus que levava equipe de fotubol para Duque de Caxias perdeu o controle e caiu de ponte: três adolescentes e um adulto morreram (foto: Fotos: Corpo de Bombeiros/Divulgação )





Em 14 horas, sete pessoas morreram e outras 52 ficaram feridas em decorrência de dois acidentes de trânsito com ônibus em rodovias federais que cortam Minas Gerais. Quatro óbitos foram registrados na BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata, onde três adolescentes, dois deles de 15 anos e um de 13, além de um adulto de 18, perderam a vida após o ônibus em que estavam cair de uma ponte de cerca de 10 metros de altura, durante a madrugada de ontem. As outras três mortes aconteceram durante a tarde, na BR-040, em Caetanópolis, na Região Central do estado. (Leia mais abaixo.)





Na Zona da Mata, a comemoração dos jogadores e da comissão técnica do Esporte Clube Vila Maria Helena, clube de futebol de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi interrompida por uma tragédia que deixou quatro pessoas mortas. O acidente aconteceu por volta da 1h, na altura do Km-792 da BR-116. Informações preliminares dão conta de que o motorista do ônibus, que transportava 32 pessoas, perdeu o controle e caiu da ponte.





O grupo, composto por atletas das equipes sub-14 e sub-18, voltava de Ubaporanga, na Região do Vale do Rio Doce de Minas, onde participaram de um torneio de futebol. Na ocasião, os times ganharam as partidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado para o resgate foi registrado por volta de 1h45. Assim que a guarnição chegou ao local, se deparou com nove vítimas já saindo de dentro do veículo por conta própria.





“Com a chegada de mais recursos, as demais vítimas foram retiradas de dentro do ônibus, bem como do seu entorno. Algumas vítimas estavam em situação grave de saúde, apresentando lesões severas e estado de consciência rebaixado”, explicou o comandante do 7º Pelotão Militar de Leopoldina, tenente Guilherme Cantelle.





Assim que constataram o óbito dos quatro jovens, os militares acionaram a Polícia Civil. Uma das vítimas estava presa entre as ferragens do carro. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, os procedimentos de necropsia apontaram que a causa da morte foram múltiplas lesões nos corpos em função do trauma provocado pela batida. Vinte e quatro pessoas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba, e cinco para a Casa de Caridade Leopoldina, em Leopoldina.





Até o início da noite de ontem, cinco pacientes internados em Além Paraíba já haviam recebido alta. Três estavam em estado grave e outros 17 permaneciam estáveis e em observação. A idade dos pacientes não foi informada. Já em Leopoldina, duas pessoas estavam em observação no bloco pós-cirúrgico, uma seguia sendo atendida no pronto-socorro da unidade, e uma foi transferida para o Hospital São Paulo, em Muriaé.

Sonhos

A vítima mais nova do acidente é Kailon da Silva Paixão, de 13, morador de Magé. Em entrevista ao Estado de Minas, uma professora da Escola Municipal Dr. Antônio Rocha Paranhos, que preferiu não ser identificada, afirmou que o menino era um ótimo aluno, bastante carinhoso e tinha muitos sonhos, entre eles, ser jogador de futebol. “Toda a escola e comunidade está de luto.”









Na BR-040, micro-ônibus que transportava pacientes para consultas despencou de altura de seis metros, em Caetanópolis: três pessoas perderam a vida

Em contato com pessoas que trabalharam na Copa Nacional de Base, torneio de que a equipe do Esporte Clube Vila Maria Helena participou, a reportagem confirmou que observadores de duas equipes grandes do futebol brasileiro estavam presentes. Os nomes dos clubes, no entanto, não foram revelados.

Investigação

Quarenta acidentes de trânsito envolvendo ônibus ou micro-ônibus foram registrados por dia em Minas Gerais, até novembro de 2022. O aumento dos acidentes no ano passado é significativo. Quando comparado ao mesmo período de 2021, há um crescimento de 29% das ocorrências registradas. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em 2022, foram 13.359 acidentes, e no ano anterior, 10.306. As ocorrências aconteceram não apenas em rodovias, mas também dentro de perímetros urbanos.





Até o momento, não há informações do que teria causado a perda de controle do ônibus na BR-116. Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa responsável pelo ônibus que transportava os atletas tem habilitação vigente para realizar transporte interestadual de passageiros, no modo fretamento. Além disso, o veículo, também tinha licença de viagem válida para o trecho entre Duque de Caxias e Ubaporanga.





Por meio de nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. “Algumas vítimas que receberam alta do hospital já foram ouvidas. O motorista, assim que possível, também será ouvido.”











A Prefeitura de Duque de Caxias emitiu nota de pesar pela tragédia e se colocou à disposição para prestar amparo às famílias das vítimas."A Prefeitura de Duque de Caxias está em contato com familiares das vítimas do acidente de ônibus ocorrido na madrugada desta segunda-feira, na altura de Além Paraíba (MG), com o time de jogadores de futebol de base do Esporte Clube Vila Maria Helena, clube situado no segundo distrito do município. A PMDC se solidariza com aqueles que perderam seus entes queridos e reforça que dará toda ajuda e amparo necessários às famílias atingidas por essa tragédia."

Queda

Em Caetanópolis, na Região Central de Minas Gerais, três pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus, na tarde de ontem, no Km 458 da BR-040. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o automóvel pertence ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Rio das Velhas e transportava pacientes de Curvelo, também na região Central, para consultas e tratamento médico em Belo Horizonte. Informações preliminares dão conta de que o veículo caiu de um desnível de seis metros, na lateral da pista no sentido Brasília.





Ainda conforme a corporação, três vítimas em estado grave foram socorridas pela aeronave Arcanjo para o Hospital João XXIII, na capital. Outras 21 pessoas apresentam fraturas e escoriações. Elas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar de Sete Lagoas.





A Polícia Civil informou que, assim que acionada, deslocou equipe da perícia oficial ao local do acidente. Os trabalhos periciais foram realizados e os corpos de quatro vítimas foram removidos para o Posto Médico-Legal em Sete Lagoas para exames. “As investigações para apurar as causas do acidente ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil em Caetanópolis.”