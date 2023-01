Homem de 68 anos morre, e mulher fica ferida após capotamento em Minas

Após capotar, o veículo foi parar às margens da rodovia em uma área de vegetação (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um homem de 68 anos morreu, e uma mulher, de 73, ficou ferida após o carro em que eles estavam capotar na MGC-497 em Iturama, no Triângulo Mineiro, neste domingo (29/1).

Durante o deslocamento para o lugar do acidente, um outro veículo – que conduzia a vítima sobrevivente para o hospital – interceptou a unidade de resgate da corporação na rodovia para pedir auxílio.

Segundo os militares, a mulher não possuía hemorragias visíveis, mas apresentava um pequeno traumatismo cranioencefálico, um hematoma na região da clavícula direita e contusão na região do punho esquerdo. Ela foi conduzida para o Hospital Municipal Delfina Alves Barbosa, em Iturama.

O corpo do outro ocupante do carro foi periciado no local pela Polícia Civil e posteriormente liberado para o Instituto Médico-Legal (IML).

As autoridades ainda não têm informações sobre as causas do acidente. Também não há detalhes sobre um possível grau de parentesco entre as vítimas.