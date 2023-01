Azul retomará voos comerciais em aeroporto de Divinópolis

Desde 2018 não há voos comerciais em Divinópolis (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

Anúncio foi feito pelo diretor de assuntos institucionais da Azul, Fábio Campos, em solenidade com o governador Romeu Zema e prefeitos (foto: Divulgação/Imprensa Azul)

Acelerar negócios

A companhia aérea Azul anunciou nesta quinta-feira (26/1) a reativação da linha que liga Divinópolis, em Minas Gerais, a Campinas, no interior de São Paulo. A novidade marca a retomada de voos comerciais na cidade do Centro-Oeste mineiro depois de cinco anos.Divinópolis integra a expansão que contempla Araxá, no Alto Paraíba, e São João del-Rei, no Campo das Vertentes, além de voos internacionais a partir da adesão a um programa do governo do estado de redução de tributos.A confirmação das ligações regionais veio com o anúncio de novos voos partindo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com destino a Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos; e Curaçao, no Caribe. A operação das duas primeiras rotas deve começar a partir de junho deste ano e o segundo em setembro.Diferentemente de Araxá e São João del-Rei – que terão voos saindo de Confins –, Divinópolis retomará a linha até Viracopos, em Campinas. Ela estava suspensa desde março de 2018, quando a empresa alegou “impasse entre a prefeitura e administradora aeroportuária".A gestora rompeu o contrato por falta de pagamento. Depois, foram pontuadas exigências para enquadrar o aeroporto Brigadeiro Cabral em parâmetros da legislação que regem a aviação civil.“Desde o início da gestão, temos feito um trabalho de planejamento e melhoria do Aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral, o que permitiu o anúncio de hoje. Os voos comerciais representam fator fundamental para o desenvolvimento econômico regional, aumentando o potencial de atração de investimentos e de conexão empresarial de toda região”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Divinópolis, Luiz Ângelo Gonçalves.A previsão é de que os voos sejam diários. A aeronave deverá ser uma ART com 72 lugares. No caso dos outros dois municípios do interior do estado, eles serão operados pela Azul Conecta em aeronaves Grand Caravan que transporta até nove passageiros.As datas de início das vendas dos bilhetes e os dias de estreia das novas operações internacionais e regionais serão divulgadas em breve pela Azul.“Com estes voos, Minas Gerais passa a ter ainda mais visibilidade dentro de nossa malha, provendo a conectividade de Clientes e negócios com os mais altos padrões de segurança e qualidade operacional da aviação comercial brasileira”, afirma Fábio Campos, diretor de Assuntos Institucionais da Azul.A expansão ocorreu a partir da adesão da companhia ao programa do governo de Minas. O governador Romeu Zema (Novo) assinou o decreto que estabelece o abatimento tributário para o abastecimento de querosene para aeronaves, de acordo com o Convênio ICMS 188/2017, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).Para Zema, a maior disponibilidade de voos e de rotas conectados a partir de Minas Gerais contribui para acelerar novos negócios no estado e “potencializar o turismo ao facilitar o acesso de visitantes nacionais e internacionais às cidades mineiras”.Para aderir ao programa, a empresa deve atender a uma série de exigências, dente elas instituir ao menos três destinos internacionais semanais e ter voos regulares em pelo menos 14 cidades de Minas Gerais.